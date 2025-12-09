Abone ol: Google News

Ankara'da durdurulan otobüste uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 10:02
Ankara'da uyuşturucu operasyonu... 

Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında görev yapan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Araç içerisinde 4 kilogram esrar ele geçirildi, B.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

