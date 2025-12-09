Ankara'da durdurulan otobüste uyuşturucu ele geçirildi

- Ankara'da durdurulan bir otomobilde 4 kilogram esrar bulundu.
Ankara'da uyuşturucu operasyonu...
Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında görev yapan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Araç içerisinde 4 kilogram esrar ele geçirildi, B.A. ve O.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.