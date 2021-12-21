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- Ankara'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Sürücü yaşamını kaybetti.
- DHA
- 21.12.2021 - 06:20
Ankara'da gece saatlerinde Mamak ilçesinde Bostancık Caddesi'nden Karapürçek istikametine doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından da reklam panolarının olduğu duvara çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılabildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kimliği belirlenemeyen sürücünün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.