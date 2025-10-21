Ankara'da ehliyet sınavında elektronik kopya düzeneği

- Ankara'da yapılan ehliyet sınavında, elektronik kopya düzeneği ile hile yapmaya çalışan bir kişi yakalandı.
- Şahsın sol ayakkabısında elektronik cihaz, kemerinde kamera ve kulağında mikro kulaklık bulundu.
- Ş.A. isimli kişi, düzenek için sosyal medya üzerinden birinden yardım aldığını itiraf etti ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen E-MTSK (Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu) sınavında, kopya olayı meydana geldi.
Sınava katılmak için idari binaya giden Ş.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, sol ayakkabı kısmında el dedektörünün uyarı vermesi üzerine yapılan üst aramasında, sol ayakkabısının içerisinde beyaz renkli elektronik cihaz, kemerinin altında düğme şeklinde kamera olduğu ve kulağının içerisinde mikro kulaklık olduğu tespit edildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Şüpheli Ş.A., alınan ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahsın düzeneği hazırlayıp kendisine taktığını belirtti. Ş.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.