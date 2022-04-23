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    Ankara'da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı

    85 yaşındaki Şükriye Bilgili’nin ekmek yapmak için bahçede yaktığı ateş eve sıçradı. Ev tamamen yanarken, dumandan etkilenen Bilgili hastaneye kaldırıldı.
    • 23.04.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 15:51
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    Ankara'da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı

    Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, 85 yaşındaki Şükriye Bilgili'nin ekmek yapmak için yaktığı ateş, saat 11.30 sıralarında tek katlı evine sıçradı.

    Alevler kısa sürede büyüdü, evden dumanlar yükseldi. Dumandan etkilenen Bilgili yere yığılınca, komşuları seferber oldu.

    DHA’nın haberine göre; komşuları tarafından kurtarılan Bilgili, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Alevler ahıra ve yandaki eve sıçradı

    Yangın, evin bitişiğindeki ahıra ve yandaki diğer eve de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Bahçedeki tavşanlar yanarak öldü Bilgili'nin evi kullanılamaz hale gelirken, diğer evde de hasar oluştu. Öte yandan, Bilgili'nin bahçesinde beslediği 8 tavşanı da yangında öldü.

    Ankara da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı #1

    “Her tarafın yandığını gördük”

    Şükriye Bilgili'nin akrabası Dürdane Bilgili, "Ben evde yemek hazırlıyordum ve o sırada yangın haberi geldi. Koşarak hemen buraya geldim; ama her tarafın yandığını gördük. Tansiyon hastası olan akrabamız hastaneye kaldırıldı. Çocukların küçük küçük hayvanları vardı bahçede. Onlardan 8 tane tavşan yanarak ölmüş." dedi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara'da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı Video

    Ankara da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı #2

    Ankara da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı #3

    Ankara da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı #4

    Ankara da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı #5

    Ankara da ekmek yapmak için yaktığı ateş, eve sıçradı #6


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