Ankara'da eli sopalı Afrikalı vatandaşları korkuttu

Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs yürekleri ağza getirdi.

Bir elinde bıçak, diğer elinde demir sopayla Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokağa çıkan bir kişi, hareketleri ile mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bir anda sinirlenip evdeki kardeşini yaralayan şahıs, daha sonra yerel kıyafetli bir şekilde elindeki bıçakla sokaktaki vatandaşlara saldırdı.

Olay yerine ekipler geldi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Bir elinde bıçak bir elinde de demir vardı"

İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinden Necati Taşkıran, sokaktaki gürültüden dolayı balkona çıktığını belirterek, "Balkonda Somalili komşuyu gördüm. Rahatsızmış galiba. Bir elinde bıçak, bir elinde de demir vardı. Adam sokaktaki insanlara ve arabalara saldırıyordu. Biz de polisi aradık. Aynı şekilde polislerin de üzerine yürüdü.

O ara polislerden biri silahını çekti. O da elindekileri bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Kardeşine de makas vurmuş sanırım. Birkaç yerinde kanaması vardı kardeşinin. Çağırdığımız ambulans ekipleri kardeşine müdahalede bulundu." dedi.