Ankara’da emekli maaşına haciz koyan bankayı mahkeme haksız buldu

İhtiyaç kredisi çeken emekli, maaşının bir kısmına banka tarafından el konulduğunu görünce dava açtı. Mahkeme emekliyi haklı bulurken, kesilen paranın iadesi için icra takibi başlatıldı.

Ankara’da emekli olduktan sonra bir bankadan 2017 yılında ihtiyaç kredisi kullanan K.M., herhangi bir bildirim yapılmadan maaş günü hesabına yatan paranın 4’de 1’lik kısmının kesildiğini görünce şoke oldu.

Bu olayın yasal olmadığı üzerine başvurular yapan K.M., bir türlü dikkate alınmadı.

Son çareyi avukata başvurmakta bulan K.M., 2022’nin mart ayında Ankara 1. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme mağduru haklı buldu

Avukat Fırat Bilici, tüketici hakem heyetine başvurduklarını, heyetin kendilerini haksız bulduğunu ve bu cevaba itiraz ettiklerini belirtti.

İHA'nın haberine göre mahkeme heyeti ise herhangi bir şekilde muvafakat verilmediği için bu kesintinin geçersiz olduğuna karar vererek, mağduru haklı buldu.

“Bu kesintiyi icra dairesi yapabilir”

Böyle bir kesintinin banka tarafından yapılamayacağını belirten avukat Bilici, “Emekli maaşının hepsine el konulmuyor. İlk başta hepsini kesiyor, içerisinden yüzde 25’ini alıp, gerisini emekli maaşına iade ediyor. Banka aslında kanunlarda yer alan 4’de 1 oranında kesinti yapıyor. Bu kesintiyi icra dairesi yapabilir. Devlet eliyle devlet gücüyle yapılabilecek bir şey bu. Bankanın bu şekilde bir kesinti yapması yasal değil. Zaten açtığımız davayı da bu şekilde kazandık. Verilen kararda da mahkeme bir icra takibi olmadan yapılan 4’de 1’lik kesintinin geçersiz olacağına, icra takibinden sonra kişinin emekli maaşının gelip muvafakat verdikten sonra kesilebileceğini ifade etti. Bu şekilde kazandık.” dedi.

Neler yapılmalı?

Bu tür durumlarda vatandaşların ne yapması gerektiği söyleyen Bilici, şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle şu an tüketici hakem heyeti sınırları yükseltildi. 30 bin liraya kadar çıktı. Eğer yapılan kesinti tutarları 30 bin liraysa öncelikle kişinin hangi maaşı aldığına bakmak lazım. Emekli maaşı alıyorsa, yapılan kesintide 30 bin liranın altında kalıyorsa tüketici hakem heyeti ya da il tüketici hakem heyeti dediğimiz kurumlara başvurmaları gerekiyor. Bunun üzerinde kalıyorsa, kesintiler için dava açma yoluna gitmeliler. Tabii dava açmadan önce arabuluculuk şartı var, buna dikkat etmek gerekiyor.”

Mağdur, icra takibi başlattı

Banka tarafından henüz ödemenin yapılmadığını belirten Bilici, “Şu anda herhangi bir iade olmadı. Bunun için icra takibi başlattık. Sürecimiz devam ediyor. Bankalar icra takiplerinden sonra bu ödemeleri yapıyor. Yakın zamanda ödeme yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.