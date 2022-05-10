Ankara'da emeklileri dolandıran 13 çete üyesi yakalandı

Yaşlı ve emeklileri uygun kredi vaadi ile dolandırdıkları tespit edilen 13 çete üyesi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara’da ağlarına düşürdükleri yaşlı ve emeklileri düşük faizli kredi vaadi ile dolandıran çete çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonrasında tespit edilen çete üyelerine, 15 noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Emeklileri dolandıran çete çökertildi

Söz konusu operasyonlar neticesinde çok sayıda senet, doküman ve muvaffakatname ele geçirilirken 13 çete üyesi de gözaltına alındı.

Operasyon sonrasında edinilen bilgiye göre, çete üyelerinin ağlarına düşürerek mağdur ettikleri yaşlı vatandaşlara zorla çek ve senet imzalatarak icra takibi başlattıkları, yine yasal olmayan şekilde yüksek faizle para vererek zorla senet imzalattıkları tespit edildi.

13 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, PTT’de çalışan bir memur aracılığıyla normalde çıkacak kredileri kendi marifetleri ile çıkmış gibi göstererek buradan da kendilerine gelir sağladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan13 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.