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    Ankara'da Emirhan Yalçın cinayeti davasında karar çıktı

    Emirhan Yalçın'ın öldürülmesi, Ali Yasin Ülger'in yaralanmasıyla ilgili görülen davada, Suriyeli sanıklardan Abdo müebbet ve 17 yıl 10 ay, A.M.A ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
    • 21.12.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 18:56
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    Ankara'da Emirhan Yalçın cinayeti davasında karar çıktı

    Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde, 10 Ağustos 2021 akşamı, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Ülger (18), Suriye uyruklu Yahya Al Abdo (20) ve A.M.A. (17) ile tartıştı.

    Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı.

    Gençlerden biri öldü

    Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi.

    Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.M.A. hakkında Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava yargılama aşamasında birleşti.

    Mahkeme kararını verdi

    Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı görülen davanın karar duruşmasına sanıklar, Emirhan Yalçın’ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

    Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

    Ankara da Emirhan Yalçın cinayeti davasında karar çıktı #1

    Abdo'ya müebbet hapis

    Mahkeme, sanık Yahya Al Abdo’ya, 'çocuğu kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

    Diğer şüpheli de 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Cezada takdir indirimi uygulanmadı. Suça sürüklenen çocuk sanık A.M.A ise 'kasten öldürme' suçundan beraat ederken, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    "Adalet yerini buldu"

    DHA'nın haberine göre; Emirhan Yalçın’ın ailesinin avukatı Burcu Sarı, karar sonrası yaptığı açıklamada sanık Yahya Al Abdo yönünden adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Bu olayın asli faalinin hiçbir indirim uygulanmaksızın en ağır cezayı alması hukuki mücadelemizin sonucudur.

    Suça sürüklenen çocuk sanık A.M.A hakkında da öldürmeye yönelik ceza verilmesi gerekirdi. Bu sanık yönünden İstinaf sürecini başlatacağız." dedi.

    Ankara da Emirhan Yalçın cinayeti davasında karar çıktı #2

    Ankara da Emirhan Yalçın cinayeti davasında karar çıktı #3

    Ankara da Emirhan Yalçın cinayeti davasında karar çıktı #4


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