Ankara'da emlakçıya saldıran 2 kişi yakalandı Ssilahla emlak ofisine saldırarak 1 kişiyi yaralayan kar maskeli 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.

DHA

17 Eylül tarihinde saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir işletmeye motosikletle gelen iki silahlı saldırgan iş yeri sahibini silahla yaralayarak kaçtı.

Olayın faillerini yakalamak üzere çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri yaptıkları araştırmalar sonucunda, iş yeri sahibi Ç.U.'nun E.Y.'ye araç sattığını, parasının bir kısmını aldığını, kalan kısmının ise vermemesinden dolayı tartıştıklarını belirledi.

AZMETTİRİCİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.Y.‘nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

Şüphelilerin bölgeye olay gününden önce keşif yapmak için geldiğini tespit eden ekipler, U.H. ve M.Y.'yi düzenlenen operasyon sonucu gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)