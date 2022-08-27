Ankara'da emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Araçta sıkışan cesetler itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Son günlerde can kayıplı trafik kazalarında artış yaşanıyor...

Ankara'da çevre yolunda seyir halinde olan Fatih Ayyıldız emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı.

4 ölü, 1 yaralı

Yaşanan feci kazanın ardından sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı.

Araçta sıkıştı

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan cesetleri çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaralı Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü karakola götürüldü

Kazanın ardından ismi henüz öğrenilemeyen tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan AA'nın aktarımına göre; kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.