Aile Sağlık Merkezi'nden çıkarken yere düşen engelli oğlunu tekmeleyen baba Mesut C., polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yaşanan olayda Mesut C., zihinsel engelli oğlunu rahatsızlığı nedeniyle Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü.

ENGELLİ OĞLUNA AYAĞA KALKMASI İÇİN TEKME ATTI

Mesut C.'nin elinden tuttuğu oğlu, işlemlerin ardından aile merkezinden çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Baba Mesut C., yerdeki oğluna kalkması için tekme attı. Mesut C., daha sonra ayağa kalkan oğluyla araca binerek ayrıldı.

Ankara'da engelli oğluna tekme atan babaya gözaltı

TEKMELEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Mesut C.'nin oğlunu tekmelemesi güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar polise şikayette bulundu.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüde yerdeki oğluna ayağıyla vurduğu görülen Mesut C., polis tarafından gözaltına alındı. Mesut C. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.









