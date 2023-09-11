Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının tabutuna kızlık soy adı yazıldı Hüseyin Yüksel sokak ortasında eşi Emine Yüksel ve kardeşi Çiğdem Demir'i katletti. Cenazede Emine Yüksel’in tabutuna, kızlık soyadı olan 'Emine Başbuğ' yazıldı.

DHA

Ankara'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı.

İlçede tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir'i Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı’nda tabancayla vurarak öldürdü.

3 çocuk annesi Emine Yüksel ve kardeşi 2 çocuk annesi Çiğdem Demir için Kayı Mahallesi Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Tabutuna kızlık soy adı yazıldı

Emine Yüksel'in tabutuna kızlık soyadı olan 'Emine Başbuğ' yazıldı. Abla ve kardeşinin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdı, 15 gün sonra vazgeçti

Bu arada, Emine Yüksel'in şikayeti üzerine eşi Hüseyin Yüksel hakkında 'tehdit' suçlamasıyla adli işlem yapıldığı, ancak daha sonra Emine Yüksel'in eşinden davacı ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

Ayrıca Emine Yüksel'in daha önce eşi hakkında bir ay süreli uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak 15 gün sonra kendi isteği ile bu kararın kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)