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- Ankara’da, eşi terk edince evi ateşe verdi
Ankara’da, eşi terk edince evi ateşe verdi
Eşi tarafından terk edilince sinirlenen bir şahıs, evini yaktı. Alevler ekipler tarafından söndürülürken, baygın olarak evde bulunan şahıs hastane kaldırıldı.
- İHA
- 04.03.2022 - 08:34
Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Melih Gökçek Bulvarı üzerinde bulunan 57. Cadde’de, eşi ile tartışan kadın evi terk etti.
Karısının terk etmesine sinirlenen şahıs, evini ateşe verdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BAYGIN HALDE BULUNDU
İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale için girdiklerinde, evini yakan şahsı baygın halde buldu. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.