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Ankara’da, eşi terk edince evi ateşe verdi

Ankara’da, eşi terk edince evi ateşe verdi

Eşi tarafından terk edilince sinirlenen bir şahıs, evini yaktı. Alevler ekipler tarafından söndürülürken, baygın olarak evde bulunan şahıs hastane kaldırıldı.