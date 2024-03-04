AA
Korkunç cinayetin adresi Ankara oldu...
Altındağ ilçesinde 77 yaşındaki M.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle 71 yaşındaki eşi Sabiha Ç. ve 31 yaşındaki Sinan Ç. ile tartışmaya başladı.
Ailesine defalarca ateş etti
Aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken M.Ç., elinde bulunan tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti.
Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alındı
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi, fazla uzaklaşmadan sokakta yakalayarak gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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