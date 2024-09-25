Ankara'da eşini 13 kez bıçaklayan sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi Lale Polat’ı makasla sırtından 13 kez bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mensur Polat, ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi Lale Polat’ı makasla sırtından 13 kez bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mensur Polat’ın yargılandığı ilk duruşmada karar çıktı.

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mensur Polat, taraf avukatları ve hayatını kaybeden Lale Polat’ın yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı yargılamanın başladığını bildirdi.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Polat, “O önce boğazımdan makasla yaraladı. Gözüm döndü ve elindeki makası alarak rastgele saplamaya başladım. Olaydan sonra 112’yi arayıp, kalp krizi geçirdiğini söyledim. Evliliğimizde eşimin başka erkeklerle görüştüğünü öğrendim. Olay günü de bana 'Sen erkeklik yapamıyorsun, başkasını seviyorum' dedi. Ben de bir anlık sinirle bu olayı gerçekleştirdim" iddialarında bulundu.

24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Polat’ın beyanlarının ardından savcı mütalaasını sundu.

Savcı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, müşteki avukatı, eylemin canavarca hisle gerçekleştirildiğini söyleyerek, sanığın haksız tahrik indirimi için ölen Lale Polat hakkında iddialarda bulunduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mensur Polat'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü.

İDDİANAME

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Lale Polat ve Mensur Polat’ın boşanma aşamasında olduğu anlatılırken olay günü eşya paylaşım için konuşmak için bir arada oldukları belirtildi.

Mensur Polat’la Lale Polat arasında olay günü tartışma yaşanırken Mensur Polat’ın ele geçirilemeyen kesici delici aletle Lale Polat’ı 13 kez yaralayarak öldürdüğü iddianamede yer aldı.

Ayrıca Mensur Polat’ın olayın ardından Lale Polat’ın cansız bedenini başka bir odaya kapadığı ve diğer odadaki eşyaları sattığı belirtildi. Savcılık Polat hakkında “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)