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    Ankara’da eşini öldüren caniye indirimsiz ceza

    Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan katil koca, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • 15.06.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 14:20
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    Ankara’da eşini öldüren caniye indirimsiz ceza

    Ankara’da inşaat işçiliği yapan Zeynel Abidin Korkmaz (38), geçen yıl 6 Mart'ta, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi’ndeki evinde, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı (35), 4 çocuğu evde bulunduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.

    Olayın ardından tutuklanan Korkmaz hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

    Ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Korkmaz, öldürdüğü eşinin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

    Savcı, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Ankara’da eşini öldüren caniye indirimsiz ceza #1

    “Yemin ederim, eşimi öldürmedim”

    Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Korkmaz, eşini öldürmediğini iddia ederek, “Sabah kalktık, eşime kendi elimle menemen yaptım. Kontörü yoktu ona kontör almaya gittim. Önce markete uğradım, telefon bayisine uğradıktan sonra berbere gittim. Telefonu arabada bırakmıştım. Berberdeyken 8 kez görüntülü aramış. Eve geldikten sonra 'Yine o kadına gittin' diyerek tartışma çıkardı. Daha sonra yatak odasına gittim, odadaki bıçağı alıp kendisine zarar vermeye başladı. Ben de elinden bıçağı almaya çalıştım. Yemin ederim, eşimi öldürmedim.” diyerek beraat talebinde bulundu.

    Ankara’da eşini öldüren caniye indirimsiz ceza #2

    İndirim hükümleri uygulanmadı

    Söz alan şikayetçi avukatı, sanığın beyanının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, “Yatak odasında bıçak bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyoruz.” dedi.

    Mahkeme heyeti, sanığın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

    DHA’nın haberine göre kararda, indirim hükümleri uygulanmadı.


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