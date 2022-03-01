Ankara’da eşini öldüren koca 7 gün sonra yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren koca, olaydan 7 gün sonra yakalandı. Zanlının boşanmak istemediği için eşini öldürdüğü belirlendi.

Mehmet Kuyar (33), 21 Şubat akşamı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) çalıştığı Ankara’nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na okula gitti.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulanan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra Gülsüm Kuyar'la tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle Mehmet Kuyar, yanında getirdiği bıçakla eşi Gülsüm Kuyar'ı 11 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Gülsüm Kuyar'ın cenazesi Mersin'in Gülnar ilçesinde, kız kardeşinin mezarının yanına defnedildi.

KATİL KOCA, 7 GÜN SONRA YAKALANDI

Okul duvarından atlayarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Kuyar, olay sonrası kayıplara karıştı.

Zanlı Mehmet Kuyar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 7 gün sonra yakalandı.

BOŞANMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Mehmet Kuyar'ın Sincan'da saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli Kuyar, polise verdiği ilk ifadesinde, eşinden boşanmak istemediği için tartıştığını ve çıkan tartışmada bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Kuyar'ın, daha önce de adam yaralama suçundan kaydının bulunduğu ve bir müddet cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Şüpheli Kuyar'ın, cinayet sonrası yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmadığı ve kimse ile irtibata geçmemeye özen gösterdiği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.