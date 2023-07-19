Ankara'da eşini öldüren kocaya indirimli ceza Kendisini aldattığını iddia ettiği eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

“Aldatıyor” dedi, bıçaklayarak öldürdü…

Kadın cinayeti, geçen yıl 7 Ocak günü Ankara’nın Keçiören ilçesinde işlendi.

40 yaşındaki Recep Koyuncu, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu ile tartıştı.

32 yerinden bıçakladı

35 yaşındaki Funda Koyuncu, tartışma sırasında polisi arayıp, ihbarda bulundu.

Bu sırada Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 32 yerinden bıçakladı.

Funda Koyuncu hayatını kaybetti, gözaltına alınan Recep Koyuncu tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu

Recep Koyuncu, Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

'Beni aldattı'

Sanık Koyuncu, daha önceki savunmasında eşinin kendisini aldattığını, 3 çocuklarından 2 yaşında olan en küçüğünün kendisinden olmadığını, DNA testi yaptırmak istediğini, eşinin önce buna karşı çıktığını, sonra da çocuğun kendisinden olmadığını itiraf ettiğini ileri sürdü.

Çocuklardan biri başkasından...

Koyuncu, bunun üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını; ancak kapı zili çalınca bağırmaya başladığını, arbede sırasında eşini bıçakladığını söyledi.

Yargılama sırasında yapılan DNA testinde de çocuğun sanıktan olmadığı belirlendi.

"Çok sevdim, evlatlarımı annesiz bıraktım"

Duruşmada son sözü sorulan Koyuncu, pişman olduğunu belirterek, “Eşimi çok sevdim. Evlatlarımı annesiz bıraktım. Kendimi de mahvettim.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Haksız tahrikle cezası 22 yıla düşürüldü

Bu ceza, sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulanarak 22 yıla düşürüldü.

Mahkeme, kararın gerekçesini daha sonra açıklayacak.