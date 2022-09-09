Ankara'da eşini vahşice öldüren kocanın savunması: Aldattı

Ankara'da tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu 32 kez bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Recep Koyuncu hakim karşısına çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan olayda, 39 yaşındaki Recep Koyuncu, 2 yaşındaki çocuklarını ailesinin evine götürmek bahanesiyle DNA testi yapmaya götürmek istedi.

35 yaşındaki Funda Koyuncu’da çocuğunun götürülmesine izin vermedi.

Recep Koyuncu’nun ısrarı üzerine tartışma çıkarken, Funda Koyuncu polisi 2 kere arayarak kocasından şikayetçi oldu.

Tartışma sırasında Recep Koyuncu çocuğun kendisinden olmadığını ve DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Tartışmanın yükselmesiyle mutfaktan bıçak alan Recep Koyuncu eşi Funda Koyuncu’yu bıçaklamaya başladı.

32 kez bıçakladı

Recep Koyuncu eşini 14’ü öldürücü olmak üzere 32 yerinden bıçakladı. Sonrasında kapıda bekleyen polislere teslim olan Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Koyuncu hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Koyuncu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede savunmasını yapan Recep Koyuncu eşiyle uzun süredir geçimsizlik yaşadıklarını ve son çocuğunun kendisinden olmadığından şüphelendiğini söyledi.

"Elin çocuğuna babalık yaptırdım"

İHA'nın haberine göre; Koyuncu, “Olay günü eşinden gizli olarak çocuğu hastaneye götürüp DNA testi yaptırmak istedim. Bunun üzerine kendisiyle tartışmaya başladım. Eşim bu esnada polisi arayarak benden şikayetçi oldu. Bende polis gelsin, polisle beraber gidip çocuğu teste sokacağım dedim. Bunun üzerine polisi arayarak şikayetini geri çekti ama telefonda bulunan kadın ‘güvenliğiniz tehlikede olabilir polis gelince şikayetinizi geri çekin’ dedi. Polisler gelince Funda imdat diye bağırmaya başlayarak, elinde bıçakla bana sardırmaya başladı. Bu sırada, ‘demek çocuğa test yaptıracaksın, elin çocuğuna nasıl 2 sene babalık yaptırdım sana’ dedi. Bu söz üzerine nevrim döndü. Pişmanım.” dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk durumunun devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebinin kabulüne, Funda Koyuncu’nun amcası Atilla Yağcı’nın katılma talebinin reddine, gelecek duruşma dinlenilmesi gereken sanıkların zorla getirilerek dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.