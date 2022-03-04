Ankara'da eşini vuran polisin cezası belli oldu

Başından tabancayla vurarak ağır yaraladığı 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ın intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş, indirimsiz 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olan Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Genç kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklanmıştı.

TEDAVİ SONRASI KONUŞTU: BENİ EŞİM VURDU

Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, Kırıkkale'deki ailesinin yanına el öpmeye gitmek istemesine izin vermediği için çıkan tartışmada eşinin kendisini vurduğunu söylemişti. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüme ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu olmuştu.

SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından tutuklu yargılanan Aktaş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak Aktaş’ın, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 34 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından savunma yapan Aktaş, şunları söyledi:

"Ben eşimi vurmadım. Ona karşı herhangi bir saldırım olmadı.

"SEVGİ'Yİ ÇOK SEVDİM, ŞEREFLİ BİR POLİSİM"



Ben Sevgi’yi çok sevdim. Suçsuzum. Vatanını, milletini seven; şerefli bir Türk polisiyim.

"BERAAT İSTİYORUM"

Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

31 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Müslüm Aktaş’a 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama’ ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise sanığa beraat verdi.