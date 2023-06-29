Ankara'da eşinin dedesini ve kuzenini öldüren şahıs tutuklandı Altındağ ilçesinde, şiddet gördüğü için evi terk eden eşinin dedesi ve kuzenini otomobiliyle ezerek öldüren İbrahim Çam (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Ankara'nın Altındağ ilçesinde, İbrahim Çam isimli şahıs, şiddet gördüğü için 2 çocuğunu da alarak evi terk eden eşi Çağla Çam'ın (27) sığındığı baba evine gitti. İbrahim Çam ve aile fertleri arasında evin önünde tartışma çıktı. Aile fertlerine tehditler savuran İbrahim Çam, aracını eşinin akrabalarının üzerine sürdü. 2 kişi hayatını kaybetti Çam'ın, otomobiliyle ezdiği eşinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından 27 Haziran'da Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. "Kendimi kaybettim" Ankara'ya getirilerek sorgulanan Çam, emniyetteki ilk ifadesinde, "Aile fertleriyle aramızda anlaşmazlık vardı. O gün eşimin eve geri dönmesini istediğim için gitmiştim. Daha sonra tartışma başlayınca kendimi kaybettim" dedi. İbrahim Çam, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çam, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.