Ankara'da eşinin kazara vurduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı Cevdet Dündar, trafikte öfkelendiği kişilere silah çekerken, yanlışlıkla eşi Kızhanım Dündar'ı vurdu. Cevdet Dündar tutuklanırken, hayatını kaybeden eşi toprağa verildi.

İHA

Ankara'da iki gün önce akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Cevdet Dündar, trafikte tartıştığı H.K. ve oğlu A.K.'ye silah çekti.

Yanlışlıkla eşini vurdu

Kavgayı ayırmak için araya giren Kızhanım Dündar (66), eşinin silahını yanlışlıkla ateşlemesi sonucu kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Talihsiz kadın için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dündar'ın naaşı, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan Cevdet Dündar ile H.K. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise serbest bırakıldı.