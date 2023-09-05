Ankara'da eşinin kazara vurduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Ankara'da iki gün önce akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Cevdet Dündar, trafikte tartıştığı H.K. ve oğlu A.K.'ye silah çekti.
Yanlışlıkla eşini vurdu
Kavgayı ayırmak için araya giren Kızhanım Dündar (66), eşinin silahını yanlışlıkla ateşlemesi sonucu kalbinden vurularak hayatını kaybetti.
Son yolculuğuna uğurlandı
Talihsiz kadın için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dündar'ın naaşı, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan Cevdet Dündar ile H.K. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise serbest bırakıldı.