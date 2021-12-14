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- Ankara'da eski eşini 7 yerinden bıçaklayan şahıs adliyede
Ankara'da eski eşini 7 yerinden bıçaklayan şahıs adliyede
- DHA
- 14.12.2021 - 18:03
- Güncelleme : 14.12.2021 - 18:08
Dün saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki 915'inci Sokak’ta yaşayan Sibel Erdemir'in evine, bir süre önce boşandığı Ercan B. geldi.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan B., eski eşini 7 yerinden bıçakladı.
Ercan B., polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Sibel Erdemir ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BAŞKA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİNİ BELİRTTİ
Ercan B.'nin emniyetteki ifadesinde, eski eşiyle o akşam telefon görüşmesi yaptığını, Erdemir'in kendisine başka biriyle ilişkisinin olduğunu söylediği ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
55 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu belirtilen Ercan B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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