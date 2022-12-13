Petrol
79.12
1.45%
Euro
19.6726
0.19%
Dolar
18.643
0.03%
Altın
1.071
0.42%
Borsa
5193
0.00%
Bitcoin
324.332
0.96%
BTXN Coin
5.02
0.40%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Ankara'da eski eşini ağır yaralayan saldırganın yeni görüntüleri

    Boşandığı eşini sokak ortasında vurduktan sonra başında tehditler savuran caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir komşunun "Erkeksen kendini vur" dediği duyuldu.
    • 13.12.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da eski eşini ağır yaralayan saldırganın yeni görüntüleri

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde kadına şiddetin vahşi bir örneği daha yaşandı.

    Hoşdere Caddesi'nde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Mehmet E., boşandığı eşi Pelin C.'nin (47) oturduğu evin önüne geldi.

    Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan Mehmet E., yanındaki silahla Pelin C.’ye iki el ateş etti.

    Önce yaraladı, sonra başında tehdit savurdu

    Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı Pelin C.’nin başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı.

    "Erkeksen kendini öldür"

    Şahsın daha sonra silahı kendi kafasına dayadığı görülürken çevredeki bir kadın ise “Yapma, erkeksen kendini öldür.” diyerek tepki gösterdi.

    Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Mehmet E. kaçtı.

    Talihsiz kadının durumu ağır

    İki sokak ötede kıskıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Pelin C.’nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

    Ankara da eski eşini ağır yaralayan saldırganın yeni görüntüleri #1

    Ankara da eski eşini ağır yaralayan saldırganın yeni görüntüleri #2


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Nick Kyrgios, kız arkadaşının isteğiyle 6 yıl sonra Fransa Açık'a katılacak
    Tenis

    Nick Kyrgios, kız arkadaşının isteğiyle 6 yıl sonra Fransa Açık'a katılacak

    Antalya uçağı, 2 saat havada bekledi
    3. Sayfa

    Antalya uçağı, 2 saat havada bekledi

    Görüş Bildir