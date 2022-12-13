Ankara'da eski eşini ağır yaralayan saldırganın yeni görüntüleri

Boşandığı eşini sokak ortasında vurduktan sonra başında tehditler savuran caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir komşunun "Erkeksen kendini vur" dediği duyuldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kadına şiddetin vahşi bir örneği daha yaşandı.

Hoşdere Caddesi'nde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Mehmet E., boşandığı eşi Pelin C.'nin (47) oturduğu evin önüne geldi.

Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan Mehmet E., yanındaki silahla Pelin C.’ye iki el ateş etti.

Önce yaraladı, sonra başında tehdit savurdu

Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı Pelin C.’nin başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı.

"Erkeksen kendini öldür"

Şahsın daha sonra silahı kendi kafasına dayadığı görülürken çevredeki bir kadın ise “Yapma, erkeksen kendini öldür.” diyerek tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Mehmet E. kaçtı.

Talihsiz kadının durumu ağır

İki sokak ötede kıskıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Pelin C.’nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.