Ankara'da eski eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

2 yıl önce boşandığı eski eşini sokak ortasında tabancayla ateş ederek yaralayan şahıs, ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilerek eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Kadına şiddet olayı geçtiğimiz günlerde başkent Ankara'da yaşanmıştı.

Sokak ortasında gerçekleşen olayda, Mehmet E., geçtiğimiz yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı.

İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Silahla yaraladı

Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp genç kadına teş etti.

Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Başında bekledi

Öte yandan saldırgan da elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı.

"Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

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Hastaneye kaldırıldı

Yaralı kadının başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan şahıs, polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.

Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Gözaltına alındı

Yaya olarak kaçmaya çalışan eski eş, alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı.

Çevredekiler tarafından Mehmet E.'ye taş atılmaya başladı. Şahıs bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı.

Genç kadının entübe edildiği öğrenilirken, Mehmet E. Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İfadesi ortaya çıktı

Şüpheli ifadesinde, 25 yıl önce Pelin C. ile çalıştığı eğlence merkezinde tanıştıklarını belirtti. Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016'da evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlatan şüpheli, aile içi sorunlar nedeniyle 2020'de boşandıklarını aktardı.

Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını anlattı.

Tutuklandı

Kızları hakkında konuşmak istediğini ancak mağdurun kendisini terslediğini öne süren şahıs, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti.

Şahıs ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilerek "eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.