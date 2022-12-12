Petrol
75.96
-0.18%
Euro
19.7024
0.34%
Dolar
18.6441
0.02%
Altın
1.071
-0.37%
Borsa
5208
4.04%
Bitcoin
321.662
-0.91%
BTXN Coin
5.02
-1.76%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Ankara'da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti

    Ankara'da bir kişi, eski eşini sokak ortasında tabancayla ateş ederek yaraladı. Öfkeli şahıs, yaralı kadının yanına kimseyi yaklaştırmadı.
    • 12.12.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti

    Saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Mehmet E., geçen yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı.

    Mehmet E., bilinmeyen bir nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı.

    Başında bekledi, yanına kimseyi yaklaştırmadı

    Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

    Silahla birlikte gözaltına alındı

    Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı.

    Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu. Mehmet E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı.

    Sağlık durumu ciddi

    DHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

     

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #1

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #2

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #3

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #4

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #5

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #6

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #7

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #8

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #9

    Ankara da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti #10


    İngiltere'nin penaltı kabusu
    Milli Takımlar

    İngiltere'nin penaltı kabusu

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü
    3. Sayfa

    Hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü

    Görüş Bildir