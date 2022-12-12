Ankara'da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti

Ankara'da bir kişi, eski eşini sokak ortasında tabancayla ateş ederek yaraladı. Öfkeli şahıs, yaralı kadının yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Mehmet E., geçen yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı.

Mehmet E., bilinmeyen bir nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı.

Başında bekledi, yanına kimseyi yaklaştırmadı

Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Silahla birlikte gözaltına alındı

Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı.

Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu. Mehmet E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı.

Sağlık durumu ciddi

DHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





































