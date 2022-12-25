Ankara'da eski kocası tarafından öldürülen Pelin toprağa verildi

Ankara'da eski kocası tarafından öldürülen Pelin Ceylan, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da sokak ortasında eski eşi Mehmet E.'nin (55) silahlı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Pelin Ceylan, 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece kaybetti.

Çankaya ilçesinde özel hastanenin morgundan alınan Ceylan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Toprağa verildi

Burada yapılan incelemelerin ardından Ceylan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na getirilerek toprağa verildi.

Cenazeye Pelin Ceylan’ın çocukları, komşuları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

"Çok iyi bir insandı"

Ceylan’ın 2 yıllık komşusu Banu Lökbaş, İHA'ya yaptığı açıklamasında Pelin ile her gün görüştüklerini anlatarak, “Pelin, çok iyi bir insandı, merhametli ve hayat doluydu. Kedileri, köpekleri, hayvanları çok severdi. Çocuklarını çok severdi. Çok iyi bir anneydi. Çok erken ayrıldı aramızdan” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

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