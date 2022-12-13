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    Ankara'da eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürüp, cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak TEM Otoyolu kenarına atan Fatih Alşan hakkında savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
    • 13.12.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:54
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    Ankara'da eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Ankara'da 4 Aralık 2020 günü, Fatih Alşan (41), eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden aldı.

    Mamak ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'ne aracı park eden Alşan, Aydın'ın telefonuna gelen mesajları okumak istedi.

    Eski nişanlısını vurdu

    Aydın buna izin vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Aydın'ı tabancayla 3 el ateş ederek vurdu.

    Aydın'ın hayatını kaybettiğini anlayan Alşan, daha sonra otoyola çıkıp İstanbul yönüne devam etti.

    Ankara da eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi #1

    Tutuklandı

    Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, damadı Ramazan B.'yi arayarak Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledi.

    Ramazan B.'nin ihbarı üzerine İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Alşan, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın'ın cesedi de otoyol kenarında bulundu.

    Ankara da eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi #2

    Ağırlaştırılmış müebbet verilmesi istendi

    Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Fatih Alşan ve taraf avukatları hazır bulunurken mahkeme başkanı, savcıya mütalaasını açıklaması için söz verdi.

    Savcı, mütalaasında, sanığa 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

    İHA'nın haberine göre; bir sonraki celse, 17 Ocak'a ertelendi.

    Ankara da eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi #3


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