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- Ankara'da eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Ankara'da eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
- 13.12.2022 - 16:26
- Güncelleme : 13.12.2022 - 16:54
Ankara'da 4 Aralık 2020 günü, Fatih Alşan (41), eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden aldı.
Mamak ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'ne aracı park eden Alşan, Aydın'ın telefonuna gelen mesajları okumak istedi.
Eski nişanlısını vurdu
Aydın buna izin vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Aydın'ı tabancayla 3 el ateş ederek vurdu.
Aydın'ın hayatını kaybettiğini anlayan Alşan, daha sonra otoyola çıkıp İstanbul yönüne devam etti.
Tutuklandı
Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, damadı Ramazan B.'yi arayarak Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledi.
Ramazan B.'nin ihbarı üzerine İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Alşan, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın'ın cesedi de otoyol kenarında bulundu.
Ağırlaştırılmış müebbet verilmesi istendi
Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Fatih Alşan ve taraf avukatları hazır bulunurken mahkeme başkanı, savcıya mütalaasını açıklaması için söz verdi.
Savcı, mütalaasında, sanığa 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
İHA'nın haberine göre; bir sonraki celse, 17 Ocak'a ertelendi.