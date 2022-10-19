Ankara’da eski nişanlısını öldüren zanlı için rapor talebi

Tartıştığı eski nişanlısını öldüren zanlı, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme heyetine, “Siz kimsiniz, burası neresi?” diye sordu. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının bakılmasını istedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Fatih Alşan (41), 4 Aralık 2020 günü konuşmak için buluştuğu Yasemin Aydın'ı (41) çıkan tartışmada tabancayla 3 kez ateş ederek öldürdü.

Alşan, Aydın'ın cesedini otomobille Sakarya'ya götürüp yol kenarına attı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Alşan, tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Fatih Alşan, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

“Siz kimsiniz, burası neresi?”

Sanık Alşan, mahkeme heyetine yönelik, “Siz kimsiniz, burası neresi?” diye sordu.

Şikayetçi avukatı da sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınacak

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Alşan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti.

DHA’nın haberine göre sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.