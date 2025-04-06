Ankara'da eski sevgilisi tarafından tehdit ve tacizle suçlanan psikoloğa uzaklaştırma kararı

DHA

Muğla'da esnaflık yapan Tuğçe K., sevgilisinin eski kız arkadaşı tarafından uzun süre boyunca rahatsız edildi.

Tuğçe K., ve sevgilisi M.C., bir kamu kuruluşunda psikolog olarak çalışan E.G. tarafından asılsız iftiralara maruz kaldı.

M.C.'nin eski sevgilisi olan E.G.'nin, Tuğçe K.'yı ve eski sevgilisini taciz ve tehdit edip hakaretler savurduğu öne sürüldü.

Tuğçe K. kişisel verilerini, E.G.'nin kanuna aykırı şekilde ele geçirdiği, kendisini ajanlıkla suçladığı, sakat bırakmakla tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Şikayet üzerine mahkeme tarafından E.G. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

E.G.'nin, Tuğçe K. ile M.C.'yi telefonda ve iş yerinde taciz ettiğine dair ses kayıtları, mahkemeye delil olarak sunuldu.

"ONA BÜYÜ YAPTIRDIĞIMI İDDİA EDİYOR"

Tuğçe K., can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, kamuda çalışan ve aynı zamanda psikolog olan E.G.’yi tanımadığını belirtti.

Hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.G.’nin kişisel verilerini ele geçirip üçüncü kişilere yaydığını söyleyen Tuğçe K., “Bakanlıkta çalışmaktadır ve aynı zamanda psikolog. M.C.’yi platonik aşk beslemektedir. Benim hakkımda akılalmaz asılsız iddialarda bulunmaktadır.

Kendisine büyü yaptırdığımı, gizli bir ajan olduğumu ve istihbaratın beni detaylı bir şekilde araştırdığını, bu bilgilere de kendisinin bu şekilde ulaştığını anlatmıştır.

"TEDBİR AMAÇLI UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIK"

Kendisi erkek arkadaşımın yanına gidip, bu bilgileri göstererek ve biz de artık bunun bir tehdit olduğunu fark ettiğimizden ötürü, erkek arkadaşım ses kaydını almıştır.

Bu kayıtlar bizde mevcut. Bu ses kayıtları ve mesajlar avukatım aracılığıyla mahkemeye sunulmuştur. Ayrıca kişi hakkında da tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı aldık” diye konuştu

"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE"

Adli soruşturma devam ettiği için henüz çalıştığı kurum tarafından işlem yapılmadığını aktaran Tuğçe K., "Kendimi çok korunmasız ve savunmasız hissediyorum. Daha ne yaşanması gerekiyor, başıma ne gelmesi gerekiyor bilmiyorum?

Buradan yetkililere sesleniyorum. Kendi can güvenliğim de tehlikede, beni sakat bırakmakla da tehdit ettiği için elimizde dediğim gibi ses kayıtları var. Biz bunların hepsini sunduk" dedi.

"SEVGİLİMİN BÜYÜ YÜZÜNDEN BENDEN AYRILAMADIĞINI SÖYLÜYOR"

E.G.'nin kişisel verilerini de ele geçirdiğini, bunlarla erkek arkadaşını tehdit ettiğini ve kendisinden ayırmaya çalıştığını belirten Tuğçe K., "Otel kayıtlarım, yurt dışı giriş çıkışlarım, bulunduğum iş yerimde çalışanların sigorta giriş çıkışları, ailemin çalıştığı yerler, ev adresleri, çevremdeki tüm yakın arkadaşlarımın SGK giriş çıkışları, bunlara nasıl olur da ulaşıp bir şekilde yaymaya devam eder, aklım almıyor gerçekten. Suç olduğunu kabul ettiğine dair elimizde ses kaydı var.

Amacı tamamıyla benim erkek arkadaşımla aramı bozup ayırmak. Bunu yapmasındaki amaç benim işime, çevreme, itibarıma zarar vermek, erkek arkadaşımdan ayırmak için elinden gelen tüm imkanları kullanarak bunlara çirkin bir şekilde devam etmektedir. Büyü yaptırdığım için erkek arkadaşımın benden kopmadığını ve kendisine dönmediğini ya da onu sevmediğini, ayrılmadığını söylüyor kendisi. Hani ben onun tamamıyla gözünü karartmışım, benden ayrılmadığını söylüyor." diye konuştu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.G. ise suçlamaları kabul etmedi.