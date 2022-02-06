Ankara’da, eski sevgilisinin görüştüğü kişiyi silahla yaraladı

Dün akşam saatlerinde eski sevgilisiyle görüşen Haydar Ali T.'yi tabancayla yaralayan Cenk K., olay yerinden kaçtı.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi 1907'inci Sokak'ta, dün akşam saatlerinde, Cenk K. isimli bir şahıs eski sevgilisinin görüştüğü Haydar Ali T. ile sokakta buluştu.

İkili bir süre tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Cenk K., yanındaki tabancayla Haydar Ali T.'nin sırtına ateş etti. Haydar Ali T. kanlar içinde yere yığılırken, Cenk K. ise olay yerinden kaçtı.

TAKSİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, Haydar Ali T.’yi taksiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haydar Ali T.'yi tabancayla ateş açarak yaralayan Cenk K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.