Ankara’da esnaftan haraç alan çeteye operasyon: 8 gözaltı Esnaf üzerinde baskı kurup zorla haraç alan suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Emniyet güçleri asayişi bozmak isteyen çete yapılarına göz açtırmıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut’ta faaliyet gösteren ve esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan bir şebekeyi tespit etti.

8 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 farklı ikamete yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan çetenin elebaşı E.A. ile S.G. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı detaylı soruşturma sürüyor.