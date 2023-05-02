Ankara'da eşyalı kiraya verilen ev soyuldu Ev sahibi, 4 ay önce eşyalı olarak kiraya verdiği evinin, kiracısı tarafından soyulduğunu iddia ederek, polise şikayette bulundu. Kiracısının 2 aylık kirayı ödemeden, evindeki tüm eşyaları, kapı kolları ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu söyleyen ev sahibi, “WhatsApp'tan ‘zaten hayatım bitmiş’ yazdı” dedi.

DHA

Orhan Turnalı, 1,5 yıl önce yatırım amaçlı aldığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evini eşyalı olarak ocak ayında M.O.'ya kiraya verdi.

Son 2 aylık kirasını alamayan ev sahibi, M.O.’nun yanına gitti.

Ancak ev sahibi, gördükleri karşısında şoke oldu.

Kapı koluna kadar çaldı

Boş evle karşılaşan Turnalı, kiracısının evdeki tüm eşyaları, kapı kolu ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu anladı.

Orhan Turnalı, hemen polise şikayette bulundu.

Polis de, M.O.'yu bulmak için çalışma başlattı.

Eşyalı evini 7 bin 200 liraya kiraya verdiğini belirten Orhan Turnalı, şöyle konuştu:

"Komşulara da 'polisim' demiş"

4 aydır oturuyordu kiracımız. 2 ay kirasını ödedi, güven sağladı. Evli ve asker olduğunu söyledi. 2 ay dolduktan sonra 3'üncü ay 'eşim hamile' diyerek kirayı göndermedi, '4'üncü ay ile beraber göndereceğim' dedi. Biz de insanlık olsun diye kabul ettik. Ama parayı göndermedi. Evden çıkacağını söyledi. Ben de bakmak istedim eve. Geldim şoke oldum. 15-20 gün olmuş evi boşaltalı. Komşularım da bana evi boşalttığını haber vermedi; çünkü komşulara da evi satın aldığını söylemiş. Alıp evi bir başkasına sattığını söylemiş. Komşular şüphelenmiş ama beni arayan olmadı. Komşulara da 'polisim' demiş.

"WhatsApp'tan 'zaten hayatım bitmiş' yazdı"

Evin soyulduğunu görünce M.O. ile iletişime geçtiğini belirten Turnalı, “Çay kaşığına kadar olan evde şu an hiçbir şey yok. Kapı koluna varana kadar söküp almış, hurdacıya satmışlar. Kiracı ile iletişime geçtim. Aradım açmadı. WhatsApp'tan yazdı. 'Benim 12 tane icralık dosyam var, ne yaparsan yap. Benim zaten hayatım bitmiş' dedi. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, oturma grubu, yatak odası takımı, çocuk odası takımı her şey vardı, hepsini almış. Her şeyi boşaltıp evde ne varsa satmış.” dedi.