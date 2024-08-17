Ankara'da etrafa ateş açan kişi paniğe neden oldu

İHA
Gece saatlerinde Sincan ilçesi Gazı Osmanpaşa Mahallesi Aziz Caddesi'nde meydana gelen olayda, ailevi sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi etrafa ateş açmaya başladı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şahsın ateş açmaya devam etmesinin ardından olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri ve müzakereci sevk edildi.
Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış