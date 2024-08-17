Ankara'da etrafa ateş açan kişi paniğe neden oldu
İHA

Gece saatlerinde ilçesi Gazı Osmanpaşa Mahallesi Aziz Caddesi'nde meydana gelen olayda, ailevi sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi etrafa açmaya başladı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahsın ateş açmaya devam etmesinin ardından olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri ve müzakereci sevk edildi.

Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)