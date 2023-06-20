Ankara'da ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı Bahçede köpek beslenmesini istemeyen ev sahibini pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının ifadesinde “Anneme küfredince kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

DHA

Bahçede köpek besledi, katil oldu...

Vahşet, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşandı...

Yıldıztepe Mahallesi 197'nci Sokak'ta bulunan 2 katlı gecekonduda yaşayan Fırat Yüksekoğlu, geçen cumartesi günü bahçede köpek beslemesini istemeyen ev sahibi Orhan Mercan'la tartışma yaşadı.

Ev sahibi öldü, katil teslim oldu

Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Yüksekoğlu, evde bulunan pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.

Mercan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yüksekoğlu da gelen polis ekibine teslim oldu.

"Anneme küfredince kendimi kaybettim"

25 yaşındaki kiracı emniyetteki ifadesinde, “Ev sahibim sorunlu birisiydi. Mahalleli sevmez. Ben yakın zamanda köpek almıştım ve bahçede besliyordum. Olayın olduğu gün, balkona çıkarak bana küfürler etti. Sakin kalmaya çalıştım ama en son anneme küfredince kendimi kaybettim.” dedi.

Tutuklandı

Yüksekoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.