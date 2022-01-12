Ankara'da 'evde doğum' bebeğin ölümüne sebep oldu

Doğum koçu tarafından evde doğum yaptırılan 41 yaşındaki annenin, bebeği ters gelerek doğum kanalında kaldı. Anne hastaneye kaldırılırken, bebek uzun süre oksijensiz kaldığı için hayatını kaybetti.

Ankara'da 41 haftalık hamile olan Ö.G.'nin, evde doğum sancıları başladı.

Evde ismi öğrenilemeyen 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin başı önde olması gerekirken, ayaklarının önden geldiği görüldü.

BEBEK DOĞUM KANALINDA KALDI

Ters doğum nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Ö.G., eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede, doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi.

OKSİJENSİZ KALIP YAŞAMINI YİTİRDİ

Ö.G. ameliyata alınırken, doğum sırasında bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde doğum sırasında bebeğin önce bacaklarının hareket ettiği; ancak daha sonra morarmaya başladığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.