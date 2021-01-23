Polis ekipleri, lüks rezidansta bulunan evinde düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren kişinin adresine baskın yaptı.

Ankara'da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı mobil park ekipleri, daha önceden hakkında işlem yapılan Burak D.’nin Batıkent bölgesindeki bir rezidansta uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ BULUNDU

Adreste yapılan aramada, oda içerisinde hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenekler tespit edildi. Ekiplerin detaylı incelemesinde ise 3 adet havalandırma fanı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet özel düzenekli lamba ve bu düzenekler vasıtasıyla yetiştirilmiş bir miktar kök Hint keneviri ile 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ev sahibi Burak D. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalandı