Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
245.750
4.04%
EXEN Coin
19.28
15.24%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalandı

    Polis ekipleri, lüks rezidansta bulunan evinde düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren kişinin adresine baskın yaptı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalandı

    Ankara'da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı mobil park ekipleri, daha önceden hakkında işlem yapılan Burak D.’nin Batıkent bölgesindeki bir rezidansta uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

    UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ BULUNDU

    Adreste yapılan aramada, oda içerisinde hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenekler tespit edildi. Ekiplerin detaylı incelemesinde ise 3 adet havalandırma fanı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet özel düzenekli lamba ve bu düzenekler vasıtasıyla yetiştirilmiş bir miktar kök Hint keneviri ile 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ev sahibi Burak D. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalandı

    Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalandı #1

    Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir