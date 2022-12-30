Ankara'da evladını katleden anneye müebbet hapis

Mamak ilçesinde kızının kendisini astığını ihbar edip ardından kendi elleri ile boğduğunu itiraf eden anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde aile içi vahşet yaşandı.

22 Ocak'ta Hamide Çakmak, polisi arayıp, kızını ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi.

Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.

Cinayetini itiraf etti

Sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklandı, Yunus Çakmak serbest bırakıldı.

Müebbet yedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

"Adaletinize sığınıyorum"

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hamide Çakmak ve taraf avukatları katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Çakmak, "Bir şey demiyorum. Adaletinize sığınıyorum." dedi.

"Anneye söylenmeyecek cümleler söyleyerek sinkaflı küfürler etti"

Tutuklu sanık Hamide Çakmak'ın avukatı, cinayeti bir cinnet halinde işlediğini belirterek, "Olayın vahametinden dolayı müvekkilimin vermiş olduğu ifadede, psikolojik olarak iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Şu an cezaevinde de psikolojik destek alıyor. Huzurda vermiş olduğu ifadeleri doğrulayan tanık beyanları mevcuttur. Maktulenin kardeşinin vermiş olduğu ifadede, olay günü Esma Nur Çakmak'ın anneye söylenmeyecek cümleler söyleyerek sinkaflı küfürler ettiği belirtildi." diye savuma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme, Hamide Çakmak'a müebbet hapis cezası verdi.