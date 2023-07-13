Ankara'da evlilik vaadiyle dolandırdığı adamdan 60 bin TL aldı Sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyen bir kişi, 2 ay içerisinde ihtiyaçları olduğunu söyleyen kadına 60 bin lira dolandırıldığını ifade etti.

İHA

Dolandırıcılar farklı oyunlarla vatandaşı ağlarına düşürüyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden güven kurularak vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar ise hayrete düşürüyor.

Bir yeni sosyal medyadan evlilik vaadiyle dolandırıcılığın adresi ise Ankara oldu.

Ankara’da yaşayan 45 yaşındaki Ahmet Akbaş, sosyal medya üzerinden kendisini K.B. olarak tanıtan 19 yaşındaki B.N. ile tanıştı.

İki aylık süreçte toplam 60 bin lira aldı

26 yaşında olduğunu söyleyen B.N., Akbaş’ı evlenme vaadiyle tuzağa düşürüp ihtiyaçları olduğunu söyleyerek sürekli para istemeye başladı.

B.N. nişan töreni, harçlık, yol parası, ev kirası ve ailesinin hastane masrafları gibi sebepleri öne sürerek Akbaş’tan iki aylık süreçte toplam 60 bin lira aldı.

Gizli numaradan tehdit edildi

İlerleyen zamanda B.N.’nin hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Akbaş, dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

B.N.’nin hattını kapattığını ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığını ifade eden Akbaş, gizli numara ile aranarak davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini ileri sürdü.

"Nişanlanacağımızı söyleyip bana tek taş yüzük aldırdı"

İnsanlık onuruyla oynandığını söyleyen Akbaş, şu şekilde konuştu:

Sosyal medyada 26 yaşındaki bir kızla tanıştım. Kendisiyle görüştük. Bana evlenebileceğimizi söyledi. Ben de ona inanarak arkadaşlığımı devam ettirdim. Benden istekleri olmaya başladı.



Banka hesabına para gönderdim. Alışverişe çıktık. Nişanlanacağımızı söyleyip bana tek taş yüzük aldırdı. Altın bileklik aldım. Babasının ev kirasını ödeyemediğini söyleyip tekrar para istedi. Ben de kendisine inanarak her seferinde para gönderdim.



Benden sürekli para isteyince dolandırıcı olduğunu anladım. Duygularımla ve haysiyetimle oynadı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetçi oldum. Toplam 60 bin liramı aldım. 2 aylık sürede yaptı tüm bunları.

"Fotoğraf çektirmek istediğimde benden kaçıyordu"

Şüpheli hareketlerinin durumun farkına varmasına yardımcı olduğunu ifade eden Akbaş, şunları söyledi: