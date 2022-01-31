Ankara’da, faiz çetesine operasyon: 11 gözaltı

Faizle para verip ödeme yapamayanların ev, araç ve iş yerlerini tehditle sattıran ve zorla tahsilat yaptığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığı para veren ve daha sonra tahsil etmek için tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Örgüt üyelerinin, ödeme yapamayanların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini 'belediye görevlisi' olarak tanıttıkları belirlendi.

ZOR SENET İMZATILDI

Örgüt üyelerinin, belirledikleri adreslere gidip, mağdurları alıkoyarak, örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları saptandı.

MAĞDURLARI TEHDİT ETTİ

Ayrıca örgüt lideri Y.K.'nin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı dönemde karantinadayken, evinin önüne getirilen mağdurları pencereden tehdit ettiği belirlendi.

Mağdurların sağlık sorunları gibi nedenlerle parayı ödeyemediği durumlarda, aile üyelerinin adreslerinin tespit edildiği, tehdit ve baskıyla tahsilatın yakınlarından yapıldığı saptandı.

ÖDENEN BORÇLARI FAİZE SAYDILAR

Örgütün yöntem olarak 'içten kesmeli' olarak adlandırdıkları yöntemi kullandığı, verdikleri paranın içinden yüzde 20 kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen bu parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araç ve iş yerlerini sattırarak ödettikleri belirlendi.

9 ADRESE OPERASYONDA 11 GÖZALTI

Suç örgütünün bu yöntemle 145 kişiyi mağdur ettiği, 5 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada ayrıca bazı mağdurların intiharın eşine geldiği belirlendi. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası suç örgütüne yönelik Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara’da, faiz çetesine operasyon VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

'Kanca' adı verilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 4 pompalı tüfek, 100 mermi, alacak kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda, 25 senet ve 1 POS cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.