Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

26 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 6'sı 'mahrem imam', 6'sı görevde, 4'ü ihraç, 1'i emekli subay, 1'i görevde, 3'ü ihraç, 2'si emekli astsubay, 3'ü daha önce ilişiği kesilmiş 26 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.