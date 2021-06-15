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- Ankara’da FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara’da FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
- 15.06.2021 - 08:58
- Güncelleme : 15.06.2021 - 09:13
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarıyla operasyonel hat üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.