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    Ankara'da FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı

    FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında 1 teğmen ve 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuş yer aldı.
    • 03.01.2023 - 08:59
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:15
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    Ankara'da FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Ankara'da, FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

    İletişimde oldukları belirlendi

    Örgüt içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmada soruşturma tamamlandı.

    Kentteki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak yapıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan kişiler tespit edildi.

    22 gözaltı

    Sivil imamlar ile iletişim sağladığı da belirlenen 1 teğmen ve 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuş toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    DHA'nın aktarmına göre; şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

    Ankara da FETÖ nün jandarma yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı #1


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