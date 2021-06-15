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    Ankara’da FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 27'si yakalandı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:20
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    Ankara’da FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan şüphelilerin izine rastlandı.

    Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağlayan şüphelilerin, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı saptandı.

    14 İLDE GÖZALTI KARARI

    Görevden uzaklaştırılmış 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15'i görevde, 9'u emekli, 3'ü ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılmış, 1'i istifa etmiş 30 astsubay hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.

    27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında toplam 33 şüpheliden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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