Ankara'da FETÖ'nün muhasebeci ablası kaçmak için camdan atladı

2018 yılından bu yana FETÖ örgüt üyesi olma suçundan aranan Nazlı A., adresini basan polis ekiplerinden kaçmak için camdan atladı. Kaçma girişimi işe yaramayan kadın kıskıvrak yakalandı.

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2018 yılından bu yana "Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan arama kaydı bulunan Nazlı A.'ya yönelik operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finansal işlemleri ile ilgilenen 'Muhasebeci abla' Nazlı A.'nın Çankaya’da kayıtsız bir adreste saklandığı tespit edildi.

KAÇMAK İÇİN CAMDAN ATLADI

Yapılan çalışmaların ardından zanlının oturduğu binaya operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında yakalanacağını anlayan kadın ikinci katta bulunan evinin penceresinden bahçeye atladı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ancak ekiplerin dikkati sayesinde fark edilen Nazlı A., kıskıvrak yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Nazlı A. hakkında çok sayıda beyan olduğu ve örgütün talimatıyla Bank Asya hesabı açtırdığı belirlendi.

EŞİ DE AYNI SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Nazlı A.'nın eşinin de terör örgütünü destekleyen Hür Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, örgüte finans sağlamak ve üye olmak suçlarından hüküm giydiği öğrenildi.