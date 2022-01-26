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Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı

Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı

FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 2017 yılından bu yana aranan firari, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.