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    Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı

    FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 2017 yılından bu yana aranan firari, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 16:02
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    Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı

    Emniyet güçlerinin FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

    Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

    Yakalama çalışmaları kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 2017 yılında hakkında aranma kararı çıkartılan B.Y. yakalandı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerine başlandı.

    Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı VİDEO


    Ankara da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı #1


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