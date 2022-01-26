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- Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı
Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı
FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 2017 yılından bu yana aranan firari, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 26.01.2022 - 15:45
- Güncelleme : 26.01.2022 - 16:02
Emniyet güçlerinin FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI
Yakalama çalışmaları kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 2017 yılında hakkında aranma kararı çıkartılan B.Y. yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerine başlandı.
Ankara'da firari FETÖ üyesi polisten kaçamadı VİDEO