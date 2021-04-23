Ankara'da foseptik çukurunda 6 yavru köpek bulundu

Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 köpek yavrusu kurtarılarak tedavi altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde foseptik çukurunda ölmek üzere olan 6 yavru köpek bulundu. Köpekler hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

20 günlük olduğu belirlenen yavrular tedavi altına alındı.

"KÖPEKLERİ PERİŞAN HALDE BULDUK"

Foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek hayvanseverlerin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Patiliköy Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği kurucusu Volkan Koç, "Yaklaşık 1 saatlik yol gittik ve ulaştığımızda yavru köpekleri perişan halde bulduk.

Zaten hipotermiğe girmiş durumdalardı. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Kalp masajı yaptım; ama hiçbir tepki yoktu. Artık zaman kaybetmemiz gerektiğini düşündük ve apar topar kliniğe yetiştirdik" dedi.

"KÖPEKLER ÇUKURA ATILMIŞ OLABİLİR"

Yavru köpeklerin 20 günlük olduğunu belirten Koç, "Bize ihbarda bulunan kişiler, köpeklerin çukura düştüğünü söyledi; ama veteriner hekimimizle istişare ettik, bu köpekler yürüyemez.

Foseptik çukurunun kalın bir kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş. Biz, köpeklerin atıldığını düşünüyoruz. Bu köpekleri istemeyen birileri foseptik çukurunu açtılar, köpekleri attılar ve gittiler" ifadelerini kullandı.





"YAVAŞ YAVAŞ HAREKET ETMEYE BAŞLADILAR"

Hayvanları vakit kaybetmeden kliniğe yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Koç, "Buraya ilk geldiğimizde veteriner hekimimiz yavruları hemen kuvöze koydu, hayatta kalmalarını sağlamak için.

Şu an yavaş yavaş hareket etmeye başladılar, vücutlarındaki dışkıları temizledik. Biraz daha toparladıktan sonra ana tedaviye başlanacak. Yarın gidip yavru köpeklerin annesini de alacağız. Yavrular şuanda beslenemiyor" dedi.