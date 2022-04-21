Ankara’da freni boşalan tankerin altında kalıp öldü

Park halindeyken freni boşalıp hareket eden tankerin altında kalan 39 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Reşat A. yönetimindeki 63 LN 220 plakalı su dolu tankeri, dün Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi Tahsin Karaman Caddesi’ne park etti.

Ancak freni boşalan araç, Reşat A. inmeden hareket etti.

Reşat A.'nın müdahalesine rağmen durmayan tanker, önce birkaç metre ileride yol kenarında bekleyen Ali Kılıç'a (39), ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müdahale yetmedi

Kazada Ali Kılıç, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Kılıç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şoför gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre kazanın ardından tanker şoförü Reşat A. gözaltına alındı.