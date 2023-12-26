Ankara'da frenle gazı karıştırdı, markete girdi Yenimahalle'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin markete girmesi sonucu 2 kişi, yaralandı.

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi ilginç bir kazaya sahne oldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şengül E. otomobilinde frenle gaz pedalını karıştırdı.

Şengül E.'nin fren yerine gaza basması sonucu otomobil hızlanarak marketin içerisine girdi.

2 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile marketteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Market ile otomobilde hasar oluştu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)