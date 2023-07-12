Ankara'da fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda 15 kadın kurtarıldı Yabancı uyruklu kadınlara senet imzalatıp, fotoğraflarını kullanarak oluşturdukları katalogla pazarlayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

DHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan çeteyi deşifre etti.

40 yaşındaki Bilal B.'nin lideri olduğu çetede, 22 yaşındaki eşi Azra B. ve eniştesi Mahmut A.'nın, pasaportlarını ellerinden aldıkları mağdurları, senet imzalatıp, tehditle fuhşa zorladığı saptandı.

Kadınların fotoğraflarından katalog hazırladılar

Kadınların fotoğrafları ile katalog oluşturan şüphelilerin, internet üzerinden anlaştıkları müşterilere kadınları gönderdiği, istemeyen kadınları da darbettiği tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

'Fuhşa teşfik, aracılık ve zorlama' olmak üzere 16 suç kaydı bulunan Bilal B.'nin, eski suçlarından hapis kararlarının onanacağını öğrenmesi üzerine Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a kaçmak için çalışma yaptığı öğrenildi.

15 yabancı uyruklu kadın, çetenin elinden kurtarıldı.